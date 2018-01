Viele Menschen sind im Alter allein. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Nachdem in Großbritannien ein Regierungsposten gegen Einsamkeit eingerichtet worden ist, fordern auch deutsche Politiker mehr Einsatz bei dem Thema. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte der "Bild"-Zeitung: "Die Einsamkeit in der Lebensphase über 60 erhöht die Sterblichkeit so sehr wie starkes Rauchen."



Einsame Menschen würden früher sterben und "viel häufiger an Demenz" erkranken, sagte er. Es brauche einen Verantwortlichen für das Thema, bevorzugt im Gesundheitsministerium.