WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Archivbild Quelle: Valentin Flauraud/KEYSTONE/dpa

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist nach Einschätzung ihres Generaldirektors besser gegen Epidemien gewappnet als noch vor einigen Jahren. "Diese Woche haben wir gesehen, dass die Reformen, die wir in unserem Notfallprogramm durchgeführt haben, funktionieren", sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus bei der WHO-Jahrestagung in Genf.



Nach dem erneuten Ausbruch einer Ebola-Epidemie im Kongo mit bislang neun Toten hätten alle Ebenen der WHO kooperiert, um schnell reagieren zu können, so Tedros.