Eine Frau vor einem verschlossenen Lebensmittelladen in Caracas. Quelle: Rayner Pena/dpa

Im Kampf gegen die Hungerkrise und die zunehmenden Plünderungen setzt das sozialistische Venezuela auf eine Steigerung der Erdölförderung. Ziel sei es, die Förderung wieder auf über zwei Millionen Barrel zu steigern, sagte Ölminister Manuel Quevedo in Caracas.



In Venezuela herrscht eine tiefe Versorgungskrise. In den ersten Wochen des neuen Jahres wurden über 100 Plünderungen gezählt. Bischof Antonio Lopez Castillo forderte die Regierung zum Handeln auf: "Schluss mit dem Hunger."