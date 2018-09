Mark Lowcock entwirft ein düsteres Szenario. Archivbild Quelle: Un Photo/Loey Felipe/SC Chamber/dpa

Im kriegsgeplagten Jemen droht der Kampf gegen eine schwere Hungersnot nach UN-Angaben verloren zu gehen. Schon jetzt leide das Land unter der schlimmsten humanitären Krise der Welt, warnte der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen, Mark Lowcock, vor dem Sicherheitsrat in New York.



75 Prozent der 29 Millionen Einwohner im Jemen seien auf Hilfe angewiesen. In den vergangenen Wochen habe sich die Lage "in alarmierender Weise verschlimmert". Die Situation sei "düster", sagte Lowcock.