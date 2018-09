Wallhecke, auch Knick genannt, an einer Feldgrenze. Archivbild Quelle: Ingo Wagner/dpa

Die Bundesregierung will das Insektensterben in Deutschland stoppen. Das Kabinett beschloss in Berlin Eckpunkte eines "Aktionsprogramms Insektenschutz".



Das Programm von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) soll unter anderem für eine vielfältigere Agrarlandschaft mit mehr Hecken und blütenreichen Feldrändern sorgen. Fördermittel, Modellprojekte und Wettbewerbe sollen dazu anregen, Lebensräume für Insekten zu schaffen oder zu verbessern. Der Einsatz von Pestiziden soll zurückgehen.