Ein Borkenkäfer kriecht über eine Fichte. Symbolbild

Quelle: Matthias Hiekel/zb/dpa

Die Bundeswehr prüft einen Hilfseinsatz in deutschen Wäldern, um die vielerorts verheerende Borkenkäferplage einzudämmen. Dies teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit. Der Truppe lägen aus verschiedenen Regionen Anfragen vor, Amtshilfe zu leisten.



Die deutschen Waldbesitzer sprechen wegen der aktuellen Borkenkäfer-Plage und der lang anhaltenden Dürre von einer "Jahrhundertkatastrophe" und erwarten Milliardenkosten. Laut dem Verband der Waldeigentümer sind alle Baumarten betroffen.



Amtshilfe kann die Bundeswehr gemäß Artikel 35 Absatz 1 des Grundgesetzes leisten. Sie stellt keinen formellen Einsatz dar und ist auf technische Unterstützung wie Unterbringung, Versorgung oder Transport beschränkt. Im Kampf gegen die Borkenkäfer kommt es darauf an, befallenes Holz schnell aus dem Wald zu holen - damit kommen aber vor allem viele private Waldbesitzer kaum nach.