Müller erinnert die Verbraucher an ihre Verantwortung. Archivbild

Quelle: Britta Pedersen/ZB/dpa

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hat zum Start der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin einen stärkeren weltweiten Kampf gegen Kinderarbeit angemahnt. "Wir bauen unseren Wohlstand noch viel zu oft auf dem Rücken der Menschen in Entwicklungsländern auf", sagte der CSU-Politiker.



Viele alltägliche Produkte wie Kaffee, Kakao und Baumwolle für Hemden würden mit ausbeuterischer Kinderarbeit hergestellt. Dies sei auch ein Weckruf an die Verbraucher hinzuschauen, was man kaufe, sagte Müller.