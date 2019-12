Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU).

Quelle: Federico Gambarini/dpa/Archivbild

Im Kampf gegen Kindesmissbrauch und Rechtsextremismus fordert Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) Sonderzugriffsrechte auf die IP-Adressen Verdächtiger. Solange die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland "auf Eis" liege, müssten in diesen Fällen Sondermöglichkeiten gefunden werden, sagte Reul.



Angesichts enormer Datenmengen und ständig wachsender Verfahrensanzahl stießen die Ermittler an ihre Grenzen, sagte Reul. Der Einsatz Künstlicher Intelligenz werde immer wichtiger.