Costa Ricas Präsident Carlos Alvarado. Archivbild

Quelle: Carsten Koall/dpa

Für seinen Kampf gegen den Klimawandel ist Costa Rica mit dem Champions of Earth Award des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) ausgezeichnet worden. "Costa Rica ist ein Pionier beim Schutz des Friedens und der Natur und ein Vorbild für die Region und die Welt", sagte UNEP-Chefin Inger Andersen.



Es war das erste Mal, dass der Preis in der Kategorie politische Führung an ein Land vergeben wurde. Costa Ricas Präsident Carlos Alvarado soll die Auszeichnung im September entgegennehmen.