Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg.

Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Die junge schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg hat den US-Kongress zu entschlossenen Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen. "Ich will nicht, dass Sie mir zuhören, ich will, dass Sie den Wissenschaftlern zuhören", appellierte sie an die Abgeordneten.



"Ich möchte, dass Sie sich hinter die Wissenschaft stellen und echte Maßnahmen ergreifen." Am Montag hatte sich Thunberg mit Ex-US-Präsident Barack Obama getroffen. Er bezeichnete sie als "eine der größten Verteidigerinnen unseres Planeten".