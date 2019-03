In der Debatte im Europäischen Parlament in Straßburg am Mittwoch beschlossen die Abgeordneten, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei auszusetzen. Die EU-Türkei-Berichterstatterin Kati Piri nannte sie "eine Farce". Zu gravierend seien die Menschenrechtsverstöße in der Türkei. Und als wolle er genau das bestätigen, attackierte Präsident Recep Tayyip Erdogan fast zeitgleich auf einer Wahlkampveranstaltung alle Oppositionsparteien in seinem Land. Sie seien Unterstützer von Terror und versuchten, Anhänger der Gülen-Bewegung und der PKK "in die Gemeinden zu schleusen".