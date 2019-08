Erdogan vor Soldaten (Archiv).

Quelle: Kayhan Ozer/Pool Presidential Press Service/AP/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat erneut eine Offensive im von Kurden beherrschten Gebiet in Nordsyrien angekündigt. Erdogan sprach vor Anhängern in Bursa. Man habe Russland und die USA informiert.



Die Türkei fordert seit Jahren eine Pufferzone im von der Kurdenmiliz YPG beherrschten Gebiet in Nordsyrien. Sie will, dass sich die YPG zurückzieht. Ankara sieht in der YPG eine Terrortruppe. Für die USA ist die YPG ein wichtiger Partner im Kampf gegen die Terrormiliz IS.