Unicef rät dringend zur Impfung gegen Masern. Archivbild

Quelle: Rouelle Umali/XinHua/dpa

Angesichts des weltweiten Anstiegs der Masern-Fälle hat das UN-Kinderhilfswerk Unicef vor "Nachlässigkeit" im Kampf gegen die Krankheit gewarnt. Drei Viertel des Anstiegs sei dabei in nur zehn Staaten registriert worden, darunter in Frankreich, erklärte Unicef.



Besonders in der Ukraine, den Philippinen und Brasilien sei die Zahl der Erkrankungen gewachsen. In der Ukraine seien 2018 35.120 Fälle verzeichnet worden, knapp 30.000 mehr als 2017. Brasilien meldete demnach 10.262 Fälle.