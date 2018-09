Bauern bearbeiten ein vertrocknetes Feld in Malawi. Archivbild Quelle: Jon Hrusa/EPA/dpa

Zur Verringerung der Migration will die Europäische Union verstärkt die Agrarwirtschaft in ländlichen Gebieten Afrikas fördern. Landwirtschaftskommissar Phil Hogan werde den EU-Agrarministern am Montag dazu einen entsprechenden Plan vorlegen, hieß es in Brüssel.



Afrika verfügt über riesige Mengen fruchtbarer Felder, die allerdings oft brach liegen. Nach Angaben der Vereinten Nationen muss ein Großteil der Nahrungsmittel importiert werden. Ein großer Anteil kommt dabei aus der EU.