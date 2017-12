"The Ocean Cleanup" ist sicher die spektakulärste unter den Aufräumaktionen. In bescheidenerem Rahmen gibt es aber eine Reihe von Projekten mit ähnlichen Ambitionen. Zum Beispiel die "Seekuh", ein zwölf Meter langer Katamaran der Organisation "One Earth - One Ocean". Vor einem Jahr ist der Prototyp in Lübeck vom Stapel gelaufen. Er sammelt pro Fahrt etwa zwei Tonnen Plastikmüll in einer Tiefe von bis zu vier Metern. Die Boote des Typs sollen künftig mit Solar- oder Windstrom angetrieben werden. "One Earth - One Ocean" will bald eine ganze Flotte davon einsetzen - vor allem an Mündungen und in Küstennähe.