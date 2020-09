Omar El Galla schwimmt im Meer. Archivbild

Quelle: Omar Zain/Omar El Galla/dpa

Ein Extremsportler aus Ägypten will in drei Monaten 900 Kilometer durch das Rote Meer schwimmen und damit auf die Verschmutzung durch Plastikmüll aufmerksam machen. Omar El Galla will am kommenden Dienstag auf der Sinai-Halbinsel nahe der israelischen Grenze ins Wasser steigen und dann in Tagesetappen von zehn Kilometern bis zum Sudan schwimmen.



"Ich kann, glaube ich, wirklich etwas verändern", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er hoffe, damit Politik zum Umdenken zu bewegen.