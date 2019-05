Plastikmüll - Recycling in Myanmar (Archiv).

Quelle: U Aung/XinHua/dpa

Im Kampf gegen Plastikmüllberge will die Bundesregierung erreichen, dass nur noch sortierter und gut recycelbarer Kunststoffabfall ins Ausland verkauft werden darf. "Mein Ziel ist ein Exportverbot für unsortierte Plastikabfälle", sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) zum Start internationaler Verhandlungen in Genf.



Hintergrund sind Berichte über Plastikvermüllung in Ländern wie Malaysia oder Indonesien, in die auch deutsche Unternehmen Abfall exportieren.