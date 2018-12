"Es ist völlig unmöglich, alle Ratten in New York City loszuwerden", meint Robert Sullivan, Autor eines Buches über Ratten in New York. Ein Jahr lang hat Sullivan - ausgestattet mit Nachtsichtgerät und Kamera - eine Rattenkolonie in Manhattan beobachtet. "Es war faszinierend." Ratten gibt es in New York seit dem 18. Jahrhundert. Dass auf jeden New Yorker eine Ratte kommt, stimmt allerdings nicht ganz. Vor einigen Jahren hat ein Statistikexperte der New Yorker Columbia-Universität die Zahl nach unten korrigiert. "Nur" zwei Millionen sollen es sein. Sie leben in U-Bahnschächten, Hinterhöfen und öffentlichen Parks. Sie ernähren sich von dem, was die New Yorker wegwerfen: 12.000 Tonnen Müll - täglich.