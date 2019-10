Trotz der Geländeverluste der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) und dem von den USA verkündeten Tod ihres Anführers Abu Bakr al-Bagdadi sei es zu früh für eine Entwarnung in Sachen islamistischer Terror, betonte Haldenwang. Er warnte: "Der IS ist nicht untergegangen, er ist lediglich im Untergrund."



Mit Blick auf die Lage in Nordsyrien sagte BND-Präsident Bruno Kahl: "Noch sind die uns bekannten Kämpfer nach unserem Wissen nicht entkommen." Es sei aber nicht von der Hand zu weisen, dass sich die Lage nach dem Beginn der türkischen Militärintervention in dem Gebiet geändert habe.