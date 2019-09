Horst Seehofer (CSU), Bundesminister für Inneres.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will zur stärkeren Bekämpfung des Rechtsextremismus im Bundeskriminalamt und dem Verfassungsschutz hunderte neue Planstellen schaffen. In beiden Behörden sollten zusätzliche Einheiten eingerichtet werden, "die sich speziell auf diesen Komplex konzentrieren", sagte Seehofer in der Haushaltsdebatte des Bundestags.



Die Gefährdungslage beim Rechtsextremismus sei inzwischen wie beim Islamismus als hoch eingestuft worden. Es sei "höchste Aufmerksamkeit geboten".