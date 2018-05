Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

EU-Grenzschützer sollten aus Sicht des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz künftig auch in Nordafrika tätig werden. Die Grenzschutzagentur Frontex brauche ein neues Mandat, um in Drittstaaten mit Einverständnis der dortigen Regierung tätig zu werden, sagte der konservative Politiker der "Welt am Sonntag".



Es gehe darum, "das schmutzige Geschäftsmodell der Schlepper zu beenden" und zu verhindern, dass sich Schlepperboote überhaupt erst auf den gefährlichen Weg machen, sagte Kurz.