Angela Merkel und Macky Sall. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der senegalesische Präsident Macky Sall hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) seine Zusammenarbeit im Kampf gegen illegale Migration und Schleuser zugesagt. Der Kampf gegen die Schleuser sei "eine Frage der Würde Afrikas", sagte Sall nach einem Gespräch mit Merkel in der senegalesischen Hauptstadt Dakar.



Der afrikanischen Jugend müssten Chancen auf dem eigenen Kontinent geboten werden. Morgen reist Merkel nach Ghana weiter. Am Freitag wird sie politische Gespräche in Nigeria führen.