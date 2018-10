Trauer um das Opfer eines Anschlags in Kabul. Archivbild Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa

Im Krieg gegen die Taliban und die Terrormiliz IS sind in Afghanistan das vierte Jahr in Folge mehr als 10.000 Zivilisten getötet oder verletzt worden. Allerdings sank die Gesamtzahl der Opfer gegenüber 2016 um neun Prozent auf 10.453 - darunter 3.438 Tote und 7.015 Verletzte, geht aus einem UN-Bericht hervor.



Den Taliban lasten die UN 42 Prozent aller Opfer an, dem IS zehn Prozent, 16 Prozent den afghanischen Sicherheitskräften und zwei Prozent dem internationalen Militär im Land.