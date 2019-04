New York City

New York will mit einer Maut seine Verkehrsprobleme lösen. Sie ist für Autos und Lastwagen geplant, die in den Süden von Manhattan fahren, wo die Straßen am stärksten verstopft sind. Fahrer müssen dann entscheiden, ob der öffentliche Nahverkehr nicht die attraktivere Alternative ist.



In dessen Verbesserung sollen die Einnahmen fließen. "Wir müssen diese Autos von der Straße wegbekommen", sagte der Gouverneur Andrew Cuomo kürzlich einem New Yorker Radiosender.