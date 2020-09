Wohnsiedlung Steimker Gärten in Wolfsburg.

VW errichtet über seine Immobilientochter in den kommenden Jahren Hunderte Mitarbeiterwohnungen am Stammsitz Wolfsburg. Mit Mitarbeiterwohnungen steigere VW die Attraktivität im Rennen um Talente, sagte Meno Requardt, Geschäftsführer von Volkswagen Immobilien.



Mitarbeiterwohnungen liegen angesichts des Wohnungsmangels in vielen Städten im Trend. Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) schätzt die Zahl der Mitarbeiterwohnungen auf knapp 100.000 bundesweit.