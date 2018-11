Jens Spahn beim CDU-Kreisverband Borken. Quelle: Guido Kirchner/dpa

Als dritter prominenter Kandidat ist jetzt auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn offiziell im Rennen um den CDU-Bundesvorsitz. Spahns Heimatverband Borken nominierte ihn bei einer Vorstandsklausur einstimmig, so der Geschäftsführer.



Spahn ist nach CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz der dritte offizielle Bewerber um die Nachfolge von Parteichefin Angela Merkel. Gewählt wird beim CDU-Bundesparteitag in Hamburg am 7. Dezember.