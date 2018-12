Friedrich Merz spricht auf dem Landesparteitag der CDU Sachsen.

Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Im Kampf um den künftigen CDU-Vorsitz hat Friedrich Merz bei seiner Kritik am Migrationskurs der Bundesregierung nachgelegt. "Es geht nicht, dass der Staat einräumen muss, dass er zeitweise die Kontrolle verliert darüber, wer denn in das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland einreist", sagte er beim Landesparteitag der sächsischen CDU in Leipzig.



Dann müsse man "auch Grenzkontrollen einführen", sagte Merz und stellte sich damit gegen die Politik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU).