Jens Spahn bewirbt sich um den CDU-Vorsitz. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Gesundheitsminister Jens Spahn hat erneut die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisiert. Die Flüchtlings- und Migrationspolitik sei der wichtigste Grund, warum seine Partei stark an Vertrauen verloren habe, schrieb Spahn in einem Gastbeitrag für die "FAZ".



"Entgegen mancher Beschwichtigungen ist noch nicht alles wieder im Lot." Damit brachte sich Spahn auch im Rennen um den CDU-Vorsitz gegen die Mitbewerber Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz in Position.