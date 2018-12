Festhalten an der Braunkohle - Nordrheinwestfalens Ministerpräsident Armin Laschet etwa verteidigt seine Meinung. So sagte er jüngst am Rande einer Großdemonstration: "Es ist gut, dass sichtbar wird, wie viele Menschen für Arbeit im Industrieland eintreten. Und es sind nicht nur Bergleute. Das sind die, die abhängig sind von der Frage, ob wir in Zukunft bezahlbaren Strom haben." Industrie-Arbeitsplätze sind das Leitthema in den Braunkohlerevieren, sowohl in NRW als auch in der Lausitz. Mehr als 20.000 Menschen wären direkt betroffen bei einem schnellen und vollständigen Kohleausstieg. Für Gewerkschafter nicht hinnehmbar.



Weniger dramatisch sehen Wirtschaftsexperten die Folgen eines schnellen Ausstiegs für den Arbeitsmarkt. "Wir wissen, dass vier von fünf Beschäftigten heute schon über 50 Jahre alt sind. Das heißt, sie werden ganz normal in Rente gehen. 5.000 sind heute jünger, für die wäre es dann relevant, wenn ein Kohleausstieg vorzeitig kommen würde. Wir wissen aber auch, wir brauchen circa 700 Beschäftigte, die in der Renaturierung arbeiten und die dann auch darüber hinaus mit dem Kohleausstieg beschäftigt sein werden", meint Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. So ist das Ganze also eine Frage der Gestaltung.