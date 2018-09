Brett Kavanaugh vor dem Justizausschuss des US-Senats. Quelle: Win Mcnamee/Pool Getty Images North America/AP/dpa

In dem mit äußerster Härte geführten Kampf um die Ernennung des Juristen Brett Kavanaugh zum Richter am höchsten Gericht der USA ermittelt nun die Bundespolizei FBI. US-Präsident Donald Trump setzte die Untersuchung auf Anregung des republikanischen Senators Jeff Flake in Gang.



Zuvor hatte der Justizausschuss des Senats die Nominierung des 53-Jährigen mit der Mehrheit der republikanischen Senatoren empfohlen. Mehrere Frauen werfen Kavanaugh aber sexuelle Belästigung vor.