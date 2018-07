Sparkasse in Leverkusen. Quelle: Ina Fassbender/dpa

"Kunde", "Kontoinhaber", "Einzahler", "Sparer" - Marlies Krämer, engagierte Kämpferin für Frauenrechte aus dem Saarland, fühlt sich mit diesen männlichen Bezeichnungen nicht angesprochen. Die 80-Jährige will auch in Formularen als Frau wahrgenommen werden - und hat deshalb ihre Sparkasse verklagt.



Am Dienstag prüft der Bundesgerichtshof in Karlsruhe den Fall. Je nach Entscheidung der höchsten deutschen Zivilrichter könnte der Ausgang große Folgen für die Rechts- und Formularsprache haben.