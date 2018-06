Von Saudi-Arabien unterstützte Kämpfer im Jemen. Quelle: Nariman El-Mofty/AP/dpa

Die von Saudi-Arabien geführte Militärallianz steht im Jemen kurz vor der Eroberung des Flughafens der Rebellenhochburg Hudeida. Das berichtete Al-Arabiya. Die Vereinten Nationen forderten die Kriegsparteien auf, sich an Vereinbarungen zu halten und Zivilisten sowie Infrastruktur zu verschonen.



Die Schlacht um Hudeida ist die größte seit Beginn des Krieges 2015. Über den Hafen werden fast alle Hilfsgüter in das verarmte Land geliefert, in dem 8,4 Millionen Menschen zu verhungern drohen.