In dem seit fast acht Jahren andauernden Konflikt in Syrien konzentrierten sich die USA und andere Staaten zuletzt auf einen Sieg über den IS, der einst den Osten und Norden des Landes kontrollierte. Um den Konflikt zwischen Assad und seinen Gegnern ist es in den vergangenen Monaten hingegen ruhiger geworden. Die Extremisten von HTS haben ihre Angriffe aber zuletzt wieder verstärkt - als Vergeltung, wie sie sagen, für das Bombardement durch die Regierung. Erst vor wenigen Tagen griffen Extremisten mehrere Stellungen der syrischen Armee im Dorf Massasneh am Rand von Idlib an und töteten fast zwei Dutzend Soldaten - einer der schwerwiegendsten Angriffe auf Regierungstruppen seit der Waffenruhe vom September. Der Angriff führte zu stundenlangen Kämpfen, Dutzende Aufständische wurden verletzt oder getötet.