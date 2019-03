Die IS-Kämpfer sollen sich ergeben haben. (Symbolbild)

Quelle: Uncredited/Militant website/AP/dpa

Im Kampf um die letzte IS-Bastion in Syrien haben sich mehr als 300 Kämpfer der Terrormiliz Aktivisten zufolge ihren Angreifern ergeben. Insgesamt verließen mehr als 1.600 Menschen das letzte noch von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) kontrollierte Gebiet in dem Ort Baghus.



Dabei handele es sich neben den Kämpfern um deren Angehörige und andere Zivilisten, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die rund 300 IS-Kämpfer stammten aus unterschiedlichen Ländern.