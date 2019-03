Die neueste Idee ist praktisch die Einführung einer Super League durch die Hintertür und unter dem Dach der UEFA. In einer dreigeteilten Champions League spielen von 2024 an die besten 32 Teams in vier Achtergruppen gegeneinander. Die je vier besten Mannschaften ziehen in die K.o.-Runde ein. Auf- und Abstieg sind nur begrenzt möglich. Eine Qualifikation für das nächste Jahr über den nationalen Wettbewerb entfällt. Statt sechs Spielen sind zudem mindestens 14 auf kontinentaler Ebene pro Saison für jedes Team garantiert.