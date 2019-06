Theresa May und Boris Johnson. Archivbild

Quelle: Pa/PA Wire/dpa

Die Suche nach einem Nachfolger für die britische Premierministerin Theresa May hat offiziell begonnen. Ein knappes Dutzend Politiker der regierenden Konservativen wollte sich um den Posten des Parteichefs bewerben - und damit auch um das Amt des Premierministers.



May hatte am Freitag ihr Amt als Parteichefin aufgegeben. Als Favorit für ihre Nachfolge gilt Brexit-Hardliner Boris Johnson. Chancen werden auch Außenminister Jeremy Hunt eingeräumt. Bis Ende Juli soll ein Sieger feststehen.