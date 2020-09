Transrapid auf der Teststrecke im Emsland. Archivbild

Quelle: Ingo Wagner/dpa

Im Kampf für mehr Klimaschutz und weniger Flugreisen will die Junge Union die in Deutschland eigentlich gescheiterte Transrapid-Technologie wiederbeleben. Die Magnetschnellbahn könne etwa auf den Strecken Hamburg-München, Berlin-München oder Berlin-Köln zum Einsatz kommen, heißt es in einem Leitantrag für ihren Deutschlandtag am kommenden Wochenende.



"Innerdeutsche Flugreisen werden wir so langfristig überflüssig machen", zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland weiter aus dem Antrag.