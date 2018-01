Der Auftritt von Alice Weidel ist da im Vergleich zu ihren Vorrednern diesmal fast unspektakulär. Mit etwa 20 Minuten auch fast ein bisschen kurz. Sie spricht erst über den Euro, Niedrigzinsen, Bargeld und solche Dinge. Richtig in Fahrt kommt ihr Publikum, wenn sie über die Begrenzung der Zuwanderung spricht. Und darüber, dass der Familiennachzug für Bürgerkriegsflüchtlinge weiter ausgesetzt werden sollte, weil es das Land überfordern würde. "Das können wir nicht", sagt Weidel. Dann geht es noch um Terroranschläge und innere Sicherheit. Zwar immer garniert mit Spitzen gegen die Bundesregierung, aber relativ sachlich. Ihrem Publikum gefällt auch das. An die Ziele, die alle Redner auf der Bühne betonen, scheinen an diesem Abend alle fest zu glauben: Die AfD will zweitstärkste Partei im Bund werden und in Jena das Direktmandat holen.