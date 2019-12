Gewerkschaftsdemonstrantin gegen die Rentenreform.

Quelle: Bob Edme/AP/dpa

Frankreich steht heute ein neuer Massenprotest gegen die geplante Rentenreform bevor. Gewerkschaften haben zu einem großen Protestmarsch in Paris aufgerufen. Außerdem soll es wieder branchenübergreifende Arbeitsniederlegungen geben.



Die Streiks im Nah- und Fernverkehr sollen damit den sechsten Tag in Folge weitergehen. Die Mitte-Regierung will an diesem Mittwoch ihre Pläne für die Rentenreform vorlegen. Sie ist ein großes Wahlversprechen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.