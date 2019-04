Politische Krise in Venezuela

Quelle: Natacha Pisarenko/AP/dpa

Zahlreiche Menschen haben in Venezuela gegen die schwere Versorgungskrise, die andauernden Stromausfälle und den Präsidenten Nicolas Maduro demonstriert. "Wir protestieren gegen die Ungerechtigkeit, die schlechte Sicherheitslage und den Mangel an Medikamenten und Lebensmitteln", sagte ein Demonstrant im Fernsehen.



"Lasst uns die Empörung in eine Bewegung verwandeln", schrieb Interimspräsident Juan Guaido auf Twitter. Maduro rief seine Anhänger ebenfalls zu Demonstrationen auf.