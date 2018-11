Gebäudereiniger auf einem Glasdach in Dresden. Archivbild Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Die Gebäudereiniger in Deutschland könnten noch vor Weihnachten in Warnstreiks treten, um ein tarifliches Weihnachtsgeld zu erzwingen. "Wir planen bereits Arbeitskampfmaßnahmen", sagte das Bundesvorstandsmitglied der IG Bauen-Agrar-Umwelt, Ulrike Laux.



Nach Darstellung der IG BAU haben sich die Arbeitgeber bislang nicht zu Verhandlungen bereitgefunden. Eine letzte Aufforderung zu Gesprächen habe man gänzlich unbeantwortet gelassen. "So geht man nicht miteinander um", kritisierte Laux.