"Das ist für Frau Merkel als Bundeskanzlerin und Vorsitzende der CDU schon ein mächtiger Schlag ins Kontor", sagte der schleswig-holsteinische SPD-Landesvorsitzende am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Dass gegen ihren ausdrücklichen Willen und gegen ihr Werben ihr langjähriger Vertrauter und Fraktionsvorsitzender Kauder klar abgewählt wird, das zeigt schon, wie groß die Machterosion innerhalb der Union geworden ist." Die Unionsfraktion hatte ihren Vorsitzenden Volker Kauder nach 13 Jahren im Amt gestürzt und Ralph Brinkhaus zum Vorsitzenden gewählt. Brinkhaus gewann mit 125 zu 112 Stimmen überraschend die Abstimmung gegen Kauder. "Das ist für Frau Merkel sicher auch eine Konsequenz aus den letzten Wochen und Monaten", sagte Stegner. Was dies für die Stabilität der Koalition mit der SPD in Berlin bedeute, könne man so schnell nicht beurteilen. Dass sich der Anti-Merkel-Flügel so klar durchgesetzt habe, sei ein Alarmzeichen für die Unionsführung und werde lange Nachwirkungen haben.

Bildquelle: picture alliance/rtn - radio tele nord