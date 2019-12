Die Zahl der Opfer hänge letztlich von der Kriegsführung ab. Setzt ein Land Kampfdrohnen rücksichtslos ein, kommen natürlich auch mehr Menschen ums Leben.



"Kleinere Raketensysteme ermöglichen weniger Kollateralschäden" - ein Vorteil von Kampfdrohnen, sagt Franke. So sei es einfacher, präzise Angriffe auszuführen. Dabei helfe es, dass Drohnen länger als Kampfjets in der Luft bleiben können. "Sie haben keine Eile." So würden sie beispielsweise ein Auto so lange verfolgen, bis Kollateralschäden vermieden werden könnten.