Ukrainische Kampfjets. Symbolbild Quelle: Sergey Popsuevich/EPA FILE/dpa

Ein US-Luftwaffenpilot ist beim Absturz eines ukrainischen Jagdflugzeugs Suchoi SU-27 während eines internationalen Manövers in der Westukraine getötet worden. Auch der zweite Mann an Bord, ein ukrainischer Pilot, kam ums Leben.



Das Kommando der US-Luftwaffe in Europa teilte mit: "Wir haben Berichte über ein US-Todesopfer gesehen und können bestätigen, dass ein Mitglied der US-Streitkräfte an dem Vorfall beteiligt ist." Der Unfall werde weiter untersucht.