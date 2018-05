Simone Lange kandidiert für den SPD-Bundesvorsitz. Quelle: Axel Heimken/dpa

Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange hat offiziell ihre Bewerbung für den SPD-Bundesvorsitz eingereicht. Am Rande einer Regionalkonferenz in Hamburg überreichte sie dem kommissarischen SPD-Chef Olaf Scholz ihre Unterlagen. Dort startete die Werbetour für ein Ja der SPD beim kommende Woche beginnenden Mitgliederentscheid über eine neue GroKo.



Lange will nach dem Rücktritt von Martin Schulz am 22. April beim Sonderparteitag gegen die vom Vorstand nominierte Andrea Nahles antreten.