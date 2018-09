US-Präsident Donald Trump hat das Pentagon zur Gründung einer Art Kampftruppe im All aufgerufen. Die "Space Force" solle einen weiteren, unabhängigen Zweig der US-Streitkräfte bilden, erklärte Trump am Montag. Die USA seien im Weltall zwar mit Abstand führend. "Wenn es um die Verteidigung Amerikas geht, ist es nicht genug, eine Präsenz im All zu haben. Wir brauchen die amerikanische Dominanz im All."