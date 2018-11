Das Gelobte Land lag vor den Flüchtlingen. Sie sahen die Lichter von Miami, die palmengesäumte Küste Floridas; wenige Tage später die Skyline von New York und, als Ausdruck der bittersten Ironie, die Freiheitsstatue. Eine Fata Morgana der Hoffnung, so nah und doch so fern. Denn das Land, das sich in seiner Nationalhymne "the Land of the Free", "das Land der Freien", nennt, blieb den nach einer neuen Heimat Suchenden verschlossen. So ging es wieder zurück über den Atlantik, nach Europa - und für einen Teil der Passagiere in den Tod.



Es war im Mai 1939, als die Irrfahrt des Dampfers "St. Louis" Schlagzeilen machte und bei vielen US-Amerikanern tiefes Mitgefühl auslöste - nicht indes bei den Behörden und dem Kongress. Als die "St. Louis" Hamburg verlassen hatte, befanden sich mehr als 900 Passagiere an Bord, fast alle waren jüdischer Herkunft. Während einige, die über ein Visum verfügten, in Kuba an Land gehen durften, erfüllte sich für die meisten der Traum von einem Leben in Amerika nicht. Die USA und Kanada verweigerten dem Schiff das Andocken in einem Hafen.



Die "St. Louis" dampfte schließlich Richtung England, wo ein Teil der Passagiere an Land gehen durfte. Andere gingen nach Frankreich, Belgien und in die Niederlande - alle drei Länder wurden genau ein Jahr später von Hitlers Kriegsmaschinerie überrollt. Historiker gehen davon aus, dass mehr als 250 ehemalige Passagiere der "St. Louis" in Konzentrationslagern ermordet wurden.



Quelle: KNA

Bildquelle: dpa