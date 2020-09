Harry und Meghan (Archiv)

Quelle: Daniel Leal-Olivas/PA Wire/dpa

Prinz Harry (35) ist wieder bei seiner kleinen Familie in Kanada. Er landete mit einer Linienmaschine in Vancouver, wie britische Medien berichten. Anschließend flog er nach Vancouver Island, wo sich Herzogin Meghan (38) und der acht Monate alte Archie aufhalten.



Wann mit einer Rückkehr der Familie zu rechnen ist, wollte der Buckingham-Palast nicht mitteilen. Royal-Experten rechnen damit, dass Harry zwischen den Kontinenten pendelt und Meghan mit Archie länger in Kanada bleibt.