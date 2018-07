Freeland bezeichnete die etwaigen Strafzölle in der Autoproduktion als "absurd". Die nordamerikanische Branche sei sehr vernetzt; oftmals würden in Kanada hergestellte Teile in Autos eingebaut, die in den USA zusammengesetzt würden, die danach wiederum in Kanada zum Verkauf stünden. Auf diesen Prozess einzuwirken, sei "auf beiden Seiten der Grenze störend", warnte die Außenministerin. Mit Blick auf Nafta sagte sie, die Neuverhandlungen dürften nach der Präsidentschaftswahl in Mexiko am Sonntag vermutlich so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden.