Kanada ist von der Fläche her zwar 28-mal so groß wie Deutschland (9,9 Millionen Quadratkilometer hier, 357.000 dort), zählt aber noch nicht mal halb so viele Einwohner (gut 36 Millionen Kanadier vs. knapp 83 Millionen Deutsche). Die allermeister Einwohner Kanadas leben in den großen Metropolen und Städten wie Toronto, Montreal, Vancouver und Calgary, die alle im Süden des Landes mehr oder weniger nah an der fast 9000 Kilometer langen Grenz zu den USA liegen. Die Bevölkerungsverteilung in Deutschland ist im Vergleich dazu deutlich ausgeglichener, auch wenn das Süd-Nord- und das West-Ost-Gefälle nicht nur sprichwörtlich ist.



So unterschiedlich diese Rahmendaten sind, in punkto Wohlstand, Wirtschaftskraft, Lebensqualität, Lebenserwartung und politischer Staibiltät liegen die beiden Länder ziemlich nah beieinander. So liegt zum Beispiel das Durchsschnittseinkommen in Kanada bei knapp 38.000 Euro pro Jahr, in Deutschland leicht darüber; das Bruttoinlandsprodukt beträgt in Kanada 39,86 Millionen Euro pro 1.000 Einwohner, in Deutschland 39,36 Millionen; in punkto politischer Stabilität kommt Kanada in einem Ranking auf 90 von 100 Punkten, Deutschland auf 88.



Zum Thema Zuwanderung: Im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahren wanderten pro Jahr knapp 390.000 Menschen nach Deutschland ein - mit allerdings sehr großen Schwankungen. Kanada erwartet in diesem Jahr 310.000 Einwanderer, nächstes Jahr 340.000. Ein Zuwanderungsgesetz wie Kanada hat Deutschland bislang nicht.